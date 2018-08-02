Toplantıda, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, proje ve faaliyetleri hakkında genel bilgiler verdi. Aslan, proje amacının, Trakya Bölgesi’ndeki arazi kullanımı ve iklim değişikliği projeksiyonlarını dikkate alarak bölgesel ve ulusal kalkınma planları ile uyumlu, sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamak için hızlı nüfus artışı, ticaret ve sanayideki gelişme yanında, iklim değişikliğine karşı arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, tarımsal üretimin devamlılığı ve taşkın risk ve zararlarının minimuma indirilmesi veya yok edilmesi olduğunu ve Mart 2019‘da tamamlanacağını belirtti.

Proje Koordinatörü Levent Tuna da, proje faaliyetlerini detaylı olarak değerlendirdi. Bugüne kadar projeye biri Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzmanları, diğer üçü İklimin Destek Grubu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları olmak üzere toplam dört kez izleme ziyareti gerçekleştirildiğini, yaklaşık bir yıllık çalışmalar sonucu, Trakya’da 2100 yılına kadar meydana gelebilecek iklim değişikliği yanında iklim değişikliğinin etkileri ile ilgi sonuçların netleşmeye başladığını paylaştı.

Proje İklim Değişikliği Modelleme Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu, proje ekibi ile İTÜ Teknokent bünyesindeki İO Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti uzmanları ile birlikte çalışarak, farklı senaryolar altında 2100 yılına kadar onar yıllık dönemler halinde Trakya Bölgesi’nde meydana gelecek iklim değişikliği verilerinin elde edildiğini, iklim değişikliklerinin, arazi kullanım değişikliği ile birlikte su kaynaklarına (kalite ve miktar olarak), bölgede yaygın olarak tarımı yapılan ürünlerin (ayçiçeği ve buğday) verimine ve kuraklık sel gibi ekstrem iklim olaylarına etkisinin modellemesine devam edildiğini kaydetti. Konukcu, iklim değişikliğinin su kaynakları, tarımsal üretim ve ekstrem iklim olayları üzerine olan olumsuz etkilerine karşı hassasiyeti minimuma indirmek veya önlemek amacıyla alınacak tedbirlerin Aralık 2018’e kadar sonuçlandırılacağını belirtti. Prof. Konukcu, projenin, Trakya Bölgesi’nde iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon için kapasite geliştirmeye, karar-destek sistemleri için bilimsel veri sağlamaya ve arazi ve su kaynaklarının, tarımdaki verimliliğin ve ekstrem iklim olaylarını yönetebilme konusunda Eylem Planı hazırlanmasına önemli katkı sağlayacağı ifade etti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, TESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sema Kurt ve TRAKYAKENT Müdürü Behçet Atlı, proje ile ilgili olumlu görüşlerini ve projenin gerçekleştirilmesi sırasında her türlü kurumsal destek ve iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, TESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sema Kurt, TRAKYAKENT Müdürü Behçet Atlı, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli ve Proje Koordinatörü Levent Tuna, NKÜ Öğretim Üyesi ve Proje İklim Değişikliği Modelleme Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu ile NKÜ Öğretim Görevlisi ve Proje Veri Toplama ve İşleme Koordinatörü Dr. Bahadır ALTÜRK ve basın temsilcileri katıldı.