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24 Kasım 2017 10:16

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı Tekirdağ’da yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı Kasım ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısı Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı Tekirdağ’da yapıldı

24 Kasım 2017 10:16


Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Saffet Üresin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.


Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin’in gündemi arz etmesiyle başladı. Daha sonra gündemdeki diğer maddeler görüşüldü. Dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından toplantı sona erdi.




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