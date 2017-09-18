Trakya Lezzet Şenliği Süleymanpaşa’da düzenlendi

Trakya’nın köftesi ile meşhur şehirlerinden gelen ustalar, şenliğe katılanlara lezzetli köfteler sundular.

Barbaros Bağevi Barbare’de yanan mangallarda pişirilen köfteler konukların, lezzet uzmanlarının ve gazetecilerin beğenisine sunuldu.

Köfteci Selim Tekirdağ köftesini, köfteci Osman Edirne köftesini, Uzunköprü köftecisi Uzunköprü köftesini, Özen Et Lokantası Keşan satır eti ve Fazlı Usta da Ahmetbey köftesini püf noktalarına dikkat ederek katılımcıların gözleri önünde pişirerek servis ettiler.

Düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli de katıldı.