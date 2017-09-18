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18 Eylül 2017 14:45

Trakya Lezzet Şenliği Süleymanpaşa’da düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Trakya Lezzet Şenliği köfte ortak paydasında düzenlendi.

Trakya Lezzet Şenliği Süleymanpaşa’da düzenlendi

18 Eylül 2017 14:45

Trakya’nın köftesi ile meşhur şehirlerinden gelen ustalar, şenliğe katılanlara lezzetli köfteler sundular.


Barbaros Bağevi Barbare’de yanan mangallarda pişirilen köfteler konukların, lezzet uzmanlarının ve gazetecilerin beğenisine sunuldu.


Köfteci Selim Tekirdağ köftesini, köfteci Osman Edirne köftesini, Uzunköprü köftecisi Uzunköprü köftesini, Özen Et Lokantası Keşan satır eti ve Fazlı Usta da Ahmetbey köftesini püf noktalarına dikkat ederek katılımcıların gözleri önünde pişirerek servis ettiler.


Düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli de katıldı.




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