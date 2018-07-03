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03 Temmuz 2018 11:51

Trakya Ligi 2. Etap Karate müsabakaları sona erdi

7 il, 4 ilçe, 15 kulüp ve 300’e yakın sporcunun katıldığı 2018 Karate Trakya Ligi 2.

Trakya Ligi 2. Etap Karate müsabakaları sona erdi

03 Temmuz 2018 11:51

Etap müsabakası sona erdi.


Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ve Tekirdağ Karate Spor Kulübü olarak 26 sporcu katıldı. Müsabakalara Tekirdağ’ı temsilen katılan sporculardan 21’i dereceye girdi.


Müsabakalara dair bir değerlendirmede bulunan karate antrenörü Alperen Çitak "Dostluk ve birliğin ön planda olduğu ve tüm illerin mutlu ayrıldığı ilimize yakışır bir müsabaka gerçekleşmiştir. Başta Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Hazan Kadir Kardaş’a, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürümüz Abdülkerim Kasap’a ve ligimize katkılarından ötürü Büyükşehir Belediyesi adına Deniz Şilli hocamıza ayrıca teşekkürlerimi sunarım" dedi.




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