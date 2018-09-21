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Trakya Motosiklet Kulübü açıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki motosiklet tutkunlarının bir araya gelmesi ile kurulan Trakya Motosiklet Kulübü (TRAKMOT) törenle açıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki motosiklet tutkunlarının bir araya gelmesi ile kurulan Trakya Motosiklet Kulübü (TRAKMOT) törenle açıldı. Açılışa Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile başkan yardımcısı Serhad Çatalkaya da katıldı.


Motosiklet ile uğraşan, seven ilgi duyan kitleleri bir araya toplayarak bilinçli ve eğitimli sürücülerin arttırılması, motosiklet sevenler arasında dayanışmanın sağlanması, farklı şehir ve ülkelerdeki motosiklet tutkunu motosiklet severler ile buluşmak, motosiklet sporları ile uğraşanları desteklemek amacı ile geçtiğimiz günlerde kurulan Trakya Motosiklet Kulübü'nün açılışı gerçekleştirildi.


Kılıçoğlu Danış Tower's da yer alan Arden Motor's kafede düzenlenen açılış törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Serhad Çatalkaya, TurkChopper, Süslü Egzoz, TrakOff ve Demir Pedal Kulüplerinin de üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış da Trakya Motosiklet Kulübü Başkanı Altuğ İnan ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt birer konuşma gerçekleştirerek açılış resmen yapılan kulübün hayırlı olması temennisinde bulundular.


Yapılan konuşmaların ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt açılışa katılan davetlilerin motosikletleri inceleyerek kulüp başkanı Altuğ İnan ile tur attı. Sıcak bir aile ortamı havasında gerçekleşen açılışta motosiklet tutkunları bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu.

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