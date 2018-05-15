Trakya Tarım yerli tohumda ilk 3 firmadan biri oldu

Tekirdağ’da her yıl düzenlenen ‘11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü’ne Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Dr. Gökhan Kızılcı, Bitki Islahçıları Alt Birliği Başkanı Dr. Vehbi Eser katıldı.

Trakya Tarım ve Veterinerlik Şirketi, yerli tohuma destek yapan firmalar arasında Türkiye’de en başarılı 3 firmadan biri seçildi. Ödülü, Trakya Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Özcan Aygun, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Başer’in elinden aldı. Trakya Tarım firması ise ‘Bitki Islahçıları’’ Gününe katılan Ziraat Fakültesi bölüm birincilerine hediyeler verdi.

1995 yılında Tekirdağ’da kurulan firma, 2004 yılında tarla bitkileri alanında ıslah ve tohum üretiminde ‘Özel Araştırmacı Kuruluş’ yetkisini aldıktan sonra yerli tohum çalışmalarına ağırlık verdi. Firma, tohumculuk alanında daha fazla etkin olabilmek ve Türkiye tohumlarını küresel ölçekte daha ön plana taşımak için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca firma saha çalışmaları ile Türkiye’nin birçok bölgesinde çevresel şartlara uygun olarak tohum ıslahı çalışmaları yürütüyor.

Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. kuruluşundan bugüne kadar 13 adet ekmeklik buğday, 3 adet makarnalık buğday, 3 adet arpa, 1 adet yulaf, 1 adet tritikale ve 1 adet adi fiğ çeşidi olmak üzere toplam 22 adet yerli ve milli tohum çeşidini tescil ettirerek Türk tohumculuğunun hizmetine sundu.