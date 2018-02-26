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26 Şubat 2018 15:43

Trakya Umum Emlakçılar Odası Başkanı Kurt güven tazeledi

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği’nin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonunda, mevcut başkanı İlhan Kurt ve yönetimini tekrar seçilerek güven tazeledi.

Trakya Umum Emlakçılar Odası Başkanı Kurt güven tazeledi

26 Şubat 2018 15:43


Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği olağan genel kuruluna dernek üyesi emlakçılar katıldı. Mevcut başkan İlhan Kurt başkanlığındaki tek liste ile gidilen genel kurulda İlhan Kurt yeniden başkanlığa seçildi.


Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği’nin İlhan Kurt başkanlığındaki yeni yönetiminde Şahin Demir, Serkan Baytan, Doğan Akar, Kamil Köseoğlu, Onur Akçay, Şemsi Turhan, Zeki Bulut, Göksu Tuna, Nazif Özgür Karagün ve Erol Topuz yer aldı.




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