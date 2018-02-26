Trakya Umum Emlakçılar Odası Başkanı Kurt güven tazeledi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği olağan genel kuruluna dernek üyesi emlakçılar katıldı. Mevcut başkan İlhan Kurt başkanlığındaki tek liste ile gidilen genel kurulda İlhan Kurt yeniden başkanlığa seçildi.
Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği’nin İlhan Kurt başkanlığındaki yeni yönetiminde Şahin Demir, Serkan Baytan, Doğan Akar, Kamil Köseoğlu, Onur Akçay, Şemsi Turhan, Zeki Bulut, Göksu Tuna, Nazif Özgür Karagün ve Erol Topuz yer aldı.