Trakya’da “Dış Ticaret İstihbarat Bilgi Merkezi” kuruldu

Trakya Kalkınma Ajansı önderliğinde ve koordinasyonunda kurulacak olan “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” tanıtım toplantısı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşti. Uluslararası ticaret yapmak isteyen veya mevcut dış ticaretini geliştirmek isteyen Trakya’daki firmalara katkı sağlamak amacıyla kurulan “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” tanıtım toplantısına, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Uzmanı ve Danışmanı Yaman Koç ve ABİGEM’e ortak olan 26 oda ve borsaların başkanları katıldı.

“Bu gayretler diğer bölgelere nazaran bizi öne çıkaracak”

Açılış konuşması yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bu çalışmanın Trakya bölgesi için çok önemli olacağını ve diğer bölgelere göre Trakya’nın ön plana çıkacağını vurgulayarak, “Yaklaşık bir, bir buçuk yıldır Dış Ticaret İstihbarat Bilgi Merkezine yine bu salonda sunumunu yapmıştık. Hatta Turan başkanı şirket bilgilerini girerek ve orada görmüştük bütün bilgilerini. O süreçten bu sürece kadar zaman zarfında tabi sizler de takip ettiniz. Yaman hocamızın büyük bir özveriyle gerçekten bu süreçte Türkiye’de Mersin var Adana var ama onlar başkanlık bazında il bazında yapıldı. Bizim yaptığımız bölge bazında bütün bölgeyi kapsayacak ve ABİGEM üzerinden böyle bir iş yapıyor olmamız ve bütün Trakya’yı kapsıyor olması hasebiyle bir iyilik. Aslında biz Mersin’le beraber başladık, ama biz bölgeyi yapınca tabii bizim daha fazla zamanımızı aldı. Mersin daha önce bitirmiş oldu ama biz onların da üzerine bazı ilaveler yaparak daha da geliştirerek, bugünlere geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde iki tane sizin toplu olarak beraber yapacağımız projeyi hayata geçirmiş olacağız. Yaklaşık bir buçuk senedir süren çalışmalar neticesinde inşallah bugün Tüm Türkiye’de ben iddia ediyorum; bu çalışmalar, bu gayretler diğer bölgelere nazaran bizi öne çıkaracak. Hem ihracatta hem ithalatta hem de bilgi anlamında önemli çalışmalar olacak. Bu konuda destek verdiğinizden dolayı başta Cengiz başkanıma, sağ olsun her konuda anlatalım gidelim, dedi. Biz her türlü yine eksik varsa ihtiyaç olursa, yine eğitim vermeye hazırız. Eğitimse eğitim, teknikse teknik, paraysa para. Ne gerekiyorsa bu konuda destek vermeye hazırız” dedi.

Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin Uzmanı ve Danışmanı Yaman Koç’ta yaptığı konuşmada, daha önce pilot uygulamaların yapıldığı çok başarılı işler elde edildiğinin ve bunun da bütün bölgeyi kapsayacak olmasının daha da sevindirici olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Dış Ticaret İstihbarat Merkezi bu anlamıyla firmalarımıza nokta atışı ihracat ve sağlıklı sürdürülebilir ithalat yapabilmek anlamında önemli parametrelerden oluşturulması açısından çok önemlidir. Daha önce bunun pilot uygulamalarını Mersin ve Adana da yaptık. Kayseri OSB’de bir sistem kurduk bu sistem iyi bir şekilde işliyor. Fakat çok sınırlı sadece OSB bünyesinde bin 200 civarında firma var, fakat ilk defa burada bu anlamda bütün bir bölgeye kapsayan bir çalışmanın son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Çok sevindirici bir şey bu Türkiye’nin ticaretin dış ticaretin bilgiye ve istihbarata dayalı olarak yapılması anlamında, çok önemli bir adım”