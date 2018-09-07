“Trakya’da hayatın enerjisi” fotoğraf karelerinden yansıyacak

Ş. (TREDAŞ), amatör veya profesyonel fotoğrafçıların, kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak amacıyla ’Trakya’da Hayatın Enerjisi’ konulu fotoğraf yarışması başlattı. İlk kez bu yıl organize edilen yarışmaya katılımcılar, 12 Ekim Cuma günü saat 23.00’a kadar başvurularını yapabilecek.

TREDAŞ, ’Trakya’da Hayatın Enerjisi’ konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. İlk kez organize edilen ve dijital kategoriden oluşacak yarışmada değerlendirmeyi fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Garbis Özatay ve Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkan Yardımcısı Hilmi Baysal yapacak.

TREDAŞ, yarışmanın amacını amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmak olarak açıkladı. Katılımın ücretsiz olduğu yarışma, konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açık olacak. Her katılımcı en fazla dört adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabiliyor. Katılımcıların, yarışmaya Trakya Bölgesi’nde çektiği veya çekeceği fotoğrafla katılması gerekiyor. En fazla dört eserle katılabilecekler.

Başvurular devam ediyor

31 Temmuz-12 Ekim tarihleri arasında organize edilen yarışmaya başvurular devam ediyor. Katılımcılar, 12 Ekim Cuma günü saat 23.00’a kadar başvurularını yapabilecek. Jürinin 23 Ekim’de değerlendirmesini yapacağı yarışmanın sonuçları ise 26 Ekim Cuma günü açıklanacak.

Yarışmada, birinciye 2 bin lira, ikinciye bin bin 500 lira, üçüncüye ise bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca üç esere 400 lira mansiyon ve sergilenmeye değer bulunan eserlere de 150 liralık para ödülü dağıtılacak. Yarışma, Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenleniyor. Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerden oluşan bir fotoğraf sergisi de açılacak.

Fotoğraf tutkunları yarışma şartname ve başvuru bilgilerine www.tredas.com.tr adresinden ulaşabilecek.