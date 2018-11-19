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"Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışması

"Trakya’da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.

"Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.


Bu yıl ilk kez düzenlenen fotoğraf yarışmasında, Sezgin Uzuncaova birinciliğe layık görüldü ve altın madalyanın sahibi oldu. İkinci olan Turhan Ülgüdür gümüş madalya, üçüncü olan Ümit Varol ise bronz madalya kazandı. Yarışmada, birinciye 2 bin lira, ikinciye bin 500 lira, üçüncüye bin lira, mansiyon ödülünü kazanan Ahmet Turan Kural, Mesut Karaduman ve Ümit Varol'a 400'er lira, sergilenmeye değer bulunan 30 eser sahibine de mansiyon ödülü verildi.

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