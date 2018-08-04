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04 Ağustos 2018 09:42

TRAKYAKA 2018 teknik destek programını ilan etti

Trakya Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Programını 02 Ağustos Perşembe günü itibarıyla başlattı.

TRAKYAKA 2018 teknik destek programını ilan etti

04 Ağustos 2018 09:42

2018 Yılı Teknik Destek Programını ilan eden Ajans program vasıtasıyla paydaşlarına 600 bin TL mali destek sağlayacak.


2018 Yılı Teknik Destek Programıyla ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin "Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu yıl Mali Destek Programı kapsamında 8 milyon TL kaynağı bölgemize aktaracağız. İlan ettiğimiz Teknik Destek Programı kapsamında da 600 bin TL destek vereceğiz. Program ile kurumlarımızın kapasite ve eğitim eksikliğinin giderilmesi amaçlanıyor. Verilecek bu desteğin Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Program ile yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümü için eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek verilecek. Teknik Destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 20 bin, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15 bin TL destek verilecek. Program için tahsis edilen kaynak toplamı 600 bin TL’ye ulaşıyor. En fazla iki ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla yararlanıcılar teknik destekten yararlanabilecek. Teknik destek başvuruları Teknik Destek Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren alınıyor ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendiriliyor.


2018 yılı başvuru dönemleri ve son başvuru tarih ve saatleri şöyle olacak:


Temmuz-Ağustos dönemi son başvuruları, 31 Ağustos Cuma saat 18.00. Eylül-Ekim dönemi son başvuruları 31 Ekim Çarşamba saat 18.00. Kasım-Aralık dönemi son başvuruları 26 Aralık Çarşamba saat 18.00.


Teknik Destek Programıyla ilgili detaylı bilgilere Ajansın resmi internet sitesi olan www.trakyaka.org.tr’de yayınlanan başvuru rehberlerinden ulaşılabilecek.




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