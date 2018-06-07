TRAKYAKA Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Kırklareli’nde yapıldı

Toplantı öncesi Edirne Valisi Günay Özdemir ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile görüşerek yeni görevinde başarılar diledi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in başkalığında gerçekleşen Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısında; bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıya, Edirne Valisi Günay Özdemir, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Safet Üresin, Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel katıldı.