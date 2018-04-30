Trakyakent Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, Birlik Encümen Üyeleri, Kültür Komisyonu Üyeleri ve Plan Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi yapıldı. Buna göre, yeni Yönetim Kurulu; Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı ve Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Coşkun Tanış oldu.

Yeni Kültür Komisyonu Üyeleri Aysel Altaç, Aynur Özbirge, Serdar Ürkmez, Numan Şen, Oğuz Çakmak olurken, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine de Bayram Şeker, Serhan Top, Ahmet Uzun, Temel Ürek ve Celalettin Göçmen seçildi.

Başkan Kadir Albayrak, yeni Yönetim Kurulu Üyelerine ve Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletirken, TRAKYAKENT Belediyeler Birliği olarak çalışmalara yeni dönemde de aynı özveriyle devam edeceklerini belirtti. Başkan Albayrak, toplantıya katılım gösteren üyelere teşekkür etti.