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14 Eylül 2017 11:32

Trakyalı firmalar WorldFood İstanbul’da ürünlerini tanıttı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ve 25.

Trakyalı firmalar WorldFood İstanbul’da ürünlerini tanıttı

14 Eylül 2017 11:32

kez sektörü bir araya getiren Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknoloji Fuarı WorldFood İstanbul, 7-10 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Trakyalı firmalar da fuarda ürünlerini tanıttı.


500’e yakın yerli ve yabancı firmanın katıldığı WorldFood İstanbul Fuarı’nda katılımcılar en son ürün, hizmet ve teknolojilerini sergilerken, aynı zamanda yeni bilgiler edinme ve yüz yüze görüşmeler yaparak yeni pazarlar ve yeni müşteriler kazanma imkanı yakalıyor. Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda fuara Edirne’den 4, Kırklareli’den 4, Tekirdağ’dan 4 olmak üzere toplam 12 firma katıldı.


Fuarla ilgili bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bölgede faaliyet gösteren firmalar ile WorldFood Fuarı’na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Trakya Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde farklı sektörleri destekleyecek, firmalara iş bağlantıları kurma fırsatı oluşturacak fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. WorldFood İstanbul Fuarı da bu anlamda bizim çok önemli. Bu fuarda farklı alanlarda faaliyet gösteren çok değerli 12 firmamız ürünlerini tanıtma ve ikili görüşmeler yaparak piyasada yeni iş fırsatları yakalama ve sektördeki yeni gelişmeleri yakından takip etme olanağını elde edecek. Ajansımızın koordinasyonunda düzenlenen fuara katılan firmalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek isterim" dedi.


Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda fuara katılan firmaların temsilcileri ise verimli bir fuar geçirdiklerini belirterek, Trakya Kalkınma Ajansına verdiği destekten ötürü teşekkürlerini ilettiler. 4 gün süren fuarda ziyaretçiler ve basın, Trakya standına yoğun ilgi gösterdi.




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