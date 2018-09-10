Trakyalı firmalar WorldFood İstanbul'da yerini aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve 26'ıncı kez sektörü bir araya getiren Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknoloji Fuarı WorldFood, 5-8 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Yerli ve yabancı çok sayıda firmanın katıldığı WorldFood İstanbul Fuarı'nda katılımcılar en son ürün, hizmet ve teknolojilerini sergilerken, aynı zamanda yeni bilgiler edinme ve ikili görüşmeler yaparak yeni pazarlar ve yeni müşteriler kazanma imkanı yakalıyor. Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda fuara Edirne'den 4, Kırklareli'den 4, Tekirdağ'dan 4 olmak üzere toplam 12 firma katıldı.

Fuarla ilgili bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızla WorldFood Fuarı'na katılıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek açıklamasının devamında şunları vurguladı:

“Trakya Kalkınma Ajansı olarak bölgemizde farklı sektörleri destekleyecek, firmalara iş bağlantıları kurma fırsatı oluşturacak fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. WorldFood İstanbul Fuarı da bu anlamda bizim için çok önemli. Bu fuarda farklı alanlarda faaliyet gösteren birbirinden değerli12 firmamız ürünlerini tanıtma ve ikili görüşmeler yaparak piyasada yeni iş fırsatları yakalama ve sektördeki yeni gelişmeleri yakından takip etme olanağı elde edecek. Ajansımızın koordinasyonunda düzenlenen fuara katılan firmalarımıza ve fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''

Fuarın birinci günü Trakya stadını ziyaret eden Genel Sekreter Mahmut Şahin, Ajans koordinasyonunda fuara katılan firmaların standlarını gezerek, ürünleri hakkında bilgi aldı. Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda fuara katılan firmalar verimli bir fuar geçirdiklerini belirterek, Trakya Kalkınma Ajansı'na verdiği destekten ötürü teşekkürlerini ilettiler. 4 gün süren fuarda ziyaretçiler ve basın, Trakya standına yoğun ilgi gösterdi.