Trakya’nın en büyük et kombinası tamamlanıyor

Trakya’nın en büyüğü olan, Türkiye’de ise ilk sıralarda yer alan Çavuşköy Et Kombinası’nda yürütülen çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Tesis faaliyete geçtikten sonra Trakya Bölgesi’nde hayvan yetiştiriciliği ve et üretimi büyük bir ivme kazanacak.

12 bin 586 metrekare inşaat alanına sahip tesiste, et kombine binası, idari bina, sosyal tesis binası, güvenlik binası, gübre deposu, trafo binası, su deposu ve kantar binası yer alıyor. Malkara Çavuşköy Et Kombinası’nın 200 büyükbaş, 400 küçükbaş olmak üzere toplam 600 hayvan kesim kapasitesi olacak. Entegre et işlenecek tesiste sucuk, salam ve sosis imalatı yapılabilecek. Tesisin faaliyete geçmesiyle hem hayvan yetiştiriciliği desteklenmiş olacak hem de vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik et tüketme imkanı sunulacak.

“Tesisten bütün vatandaşlarımız yararlanacak”

Çiftçiler ve yetiştiricilerin en büyük destekçisi olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyemizin beş ana vizyonundan biri tarım ve hayvancılıktır. Türkiye’nin en verimli topraklarına sahibiz. Ayrıca bölgemiz hastalıktan ari bölgedir. Tekirdağ’ımızın sahip olduğu bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimize destek olmayı görev bildik ve Büyükşehir Belediyesi olarak Malkara Çavuşköy Et Kombinası projemizi başlattık. Bu tesisten sadece yetiştiricilerimiz değil, bütün vatandaşlarımız faydalanacak. İnşaat çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak faaliyete geçireceğiz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.