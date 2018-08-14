Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 09:50

Trakya’nın en büyük et kombinası tamamlanıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Malkara Çavuşköy Et Kombinası’nın inşaat çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı.

Trakya’nın en büyük et kombinası tamamlanıyor

14 Ağustos 2018 09:50


Trakya’nın en büyüğü olan, Türkiye’de ise ilk sıralarda yer alan Çavuşköy Et Kombinası’nda yürütülen çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Tesis faaliyete geçtikten sonra Trakya Bölgesi’nde hayvan yetiştiriciliği ve et üretimi büyük bir ivme kazanacak.


12 bin 586 metrekare inşaat alanına sahip tesiste, et kombine binası, idari bina, sosyal tesis binası, güvenlik binası, gübre deposu, trafo binası, su deposu ve kantar binası yer alıyor. Malkara Çavuşköy Et Kombinası’nın 200 büyükbaş, 400 küçükbaş olmak üzere toplam 600 hayvan kesim kapasitesi olacak. Entegre et işlenecek tesiste sucuk, salam ve sosis imalatı yapılabilecek. Tesisin faaliyete geçmesiyle hem hayvan yetiştiriciliği desteklenmiş olacak hem de vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik et tüketme imkanı sunulacak.



“Tesisten bütün vatandaşlarımız yararlanacak”


Çiftçiler ve yetiştiricilerin en büyük destekçisi olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyemizin beş ana vizyonundan biri tarım ve hayvancılıktır. Türkiye’nin en verimli topraklarına sahibiz. Ayrıca bölgemiz hastalıktan ari bölgedir. Tekirdağ’ımızın sahip olduğu bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimize destek olmayı görev bildik ve Büyükşehir Belediyesi olarak Malkara Çavuşköy Et Kombinası projemizi başlattık. Bu tesisten sadece yetiştiricilerimiz değil, bütün vatandaşlarımız faydalanacak. İnşaat çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak faaliyete geçireceğiz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç