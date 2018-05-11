Trakya’nın sağlık zirvesi Tekirdağ’da yapıldı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İl Sağlık Müdürlerinin, idarecilerinin, kamu, üniversite ve özel hastanelerin acil sorumlularının katılımı ile 20. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit’in yanı sıra Trakya bölgesinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda acil sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi noktasında kurumlar görüş alışverişinde bulundu.

“En sağlıklı hizmeti vermek, yegane ve en önemli varoluş sebebimizdir”

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, “Kritik dakikalar ve saniyeler içerisinde hayat kurtarma ve hayatın daha ileriki dönemlerde daha iyi idame ettirilmesi amacıyla 7 gün 24 saat görev yapan acil sağlık hizmetleri personelimize canı gönülden teşekkür ediyor ve bu değerli görevleri ifa etmeleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli görevi ifa ederken kamusuyla, üniversitesiyle, özeliyle tam bir uyum içerisinde çalışmaktayız. Hepimiz zincirin birer halkasıyız. Görevimizi yerine getirirken bir gün bizim de ihtiyacımız olabileceğini düşünerek en doğru, en etkin ve en sağlıklı hizmeti vermek, yegane ve en önemli varoluş sebebimizdir” dedi.