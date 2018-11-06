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Trakya'nın tek termal tesisinde temel aşaması tamamlandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yapımına devam edilen termal sağlık ve turizm merkezi termal parkın inşaatında temel aşaması sona erdi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapımına devam edilen termal sağlık ve turizm merkezi termal parkın inşaatında temel aşaması sona erdi.


Çalışmaları yerinde inceleyen Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Doğan Jeotermal Genel Müdürü Adem Koç'tan faaliyetler hakkında bilgi aldı.


Ağustos ayında temel atma töreni gerçekleştirilen tesis, Saray Belediyesi ve Doğan Jeotermal'in yaptığı protokol gereğince 28 yıl sonra tüm mülkiyet hakkı Saray Belediyesine kalmak koşuluyla inşa ediliyor. Tesisler tamamlandığında devremülk sisteminin yanı sıra günübirlik kullanıma da uygun bir işleyişle hizmet verecek. Projenin yaklaşık olarak 25 milyon liralık bir yatırım olduğunu hatırlatan Doğan Jeotermal Genel Müdürü Adem Koç, en kısa sürede tesisin devreye girmesi için çaba harcadıklarını belirtti.


Rekreasyon alanlarıyla düşünüldüğünde Saray'ın geleceğini değiştirecek bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Koç, Saray halkının yapılan yatırımın değerini bildiğini söyledi.


İnşaatta çalışan teknik ekiple de görüşen ve kolaylıklar dileyen Başkan Nazmi Çoban "Bu tarihi yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trakya'nın gözbebeği olacak bir çalışmaya imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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