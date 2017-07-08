Travesti cinayeti zanlısına müebbet

A.`yı 20`yi aşkın bıçak darbesi ile öldürdüğü ve evdeki televizyonu gasp ettiği gerekçesi ile polis ekiplerince gözaltına alınan ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı F.T. yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorlu`da meydana gelen olayda, tek başına yaşayan ve travesti olduğu kaydedilen bir kişi vahşi bir cinayete kurban gitmiş, olayı gerçekleştirilen şüpheli memleketine kaçmak üzere saklandığı yerde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yakalanırken cinayete kurban giden travestinin 20`yi aşkın bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayın ardından tutuklanan ve Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan katil zanlısı ile ilgili karar verildi. Mahkeme heyeti toplanan deliller, görgü tanıklarının ifadeleri ve zanlının yaptığı savunmanın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti F.T.’yi müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.