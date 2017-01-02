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02 Ocak 2017 10:29

’Travma ve Psiko-Sosyal Eğitim Çalışması’ semineri

’Travma ve Psiko-Sosyal Eğitim Çalışması’ semineri

02 Ocak 2017 10:29

Sosyal Eğitim Çalışması’’ konulu seminer düzenlendi.
İlçe Proje Ofisinin hazırlayıp sunduğu eğitim programı kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Açılış konuşmasını Kaymakam Fatih Kızıltoprak yaptı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Kurban ile İlçe Proje Koordinatörü İlke Kızıltoprak da eşlik etti. 22 farklı okuldan toplam 27 rehber öğretmenin katıldığı semineri Uzman Psikolog Sevim Tarımsal yönetti.
Programda öğretmenler, grup çalışmalarıyla model sorunlar üzerinde denemeler yaptı. Her öğretmen öğrenciye yaklaşım metotlarında yeni teknikler edinerek meslek bilgisindeki ufuklarını genişletmiş oldu. Kendileri için böylesi seminer programları hazırlanarak destekleniyor olmalarından memnun kalan öğretmenler teşekkürlerini ifade etti.
Kaymakam Kızıltoprak programda yaptığı konuşmada, ’’Malumunuz olduğu üzere eğitimin kalitesi sadece okulların donanımıyla olmuyor. Öğretmenlerin, velilerin ve okul yönetiminin de söz sahibi olduğu çok kırılganda olabilen bir bütünlüğün katılımıyla, öğrenci geleceğe hazırlanıyor. Müdahil olmak öğrenci adına her şeyi seçmek demek olmamalı. Onu ilgilendiren konularda en doğru, en sağlıklı ve mutlu olacağı kararı almasında saydığım bu grubun öğrenciye kararını verme sürecinde destek olması gerekir. İşte bu inançla öncelik rehber öğretmenlerimizden başlamak üzere öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştiriyor olmalarını önemli buluyorum. Bu eğitimler de piyasa şartlarında çokta kolay satın alınabilir fiyatlarda eğitimler değil. Bu anlamda tüm rehber öğretmenlerimize bu semineri ücretsiz ve onlar için zahmetsiz sunmanın da mutluluğu içindeyim. Onların beynine ektiği öğreti tohumları için Sevim Hanım’a teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımın kendi okul ve meslek hayatlarında bu öğretilerle başarılarını katlayacağından eminim. Bu eğitim kaymakamlığımızın size yeni yıl hediyesi olsun” dedi.



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