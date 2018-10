TREDAŞ “Arya” projesini hayata geçirdi

Ş. (TREDAŞ), personelinin enerjili ortamda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında ark flaş kaynaklı yaralanma ve ölümlü iş kazası riskinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını hedefleyen ARYA projesini hayata geçirdi.

Trakya Bölgesi'nde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, başarılı Ar-Ge projeleri ile dikkat çekiyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kuş türlerinin elektrik hatlarından ölümlerini azaltmak için başlattığı çevreye duyarlı Ar-Ge Projesiyle ödül alan TREDAŞ, şimdi de elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanında yön verecek “TREDAŞ Arya” Projesini devreye aldı.

TREDAŞ Arya projesiyle, enerjili elektrik dağıtım şebekesi bileşenleri ya da yakınında bakım-onarım, yenileme çalışmaları, test, ayarlama ve ölçümler sırasında “Ark Flaş kaynaklı“ yaralanma, ölümlü iş kazası riskinin ortadan kaldırılması veya kaldırılamıyorsa da azaltılması amaçlanıyor. Öte yandan çalışanların iş güvenliğinin artırılması, çalışanların yaralanma veya ölümü nedeniyle oluşabilecek maddi ve manevi kayıpların azaltılması da diğer amaçlar arasında yer alıyor.

Enerjili elektrik dağıtım şebekelerinde veya yakında bakım onarım çalışması yapma yetkinliğinin TREDAŞ çalışanlarına kazandırılması, enerjili çalışma durumuna ilişkin İSG çalışmaları yapılarak TREDAŞ'ın mevcut İSG yönetim sistemine bütünleştirilmesi de yine projenin hedefleri arasında bulunuyor.

Uluslararası kongrede büyük beğeni topladı

TREDAŞ, CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi'nin düzenlediği Uluslararası Canlı Bakım Çalıştayı'nda (Live Working Conference) Arya Projesi ile ilgi yaptığı çalışmaları ve elde ettiği sonuçları, uluslararası katılımcılar, çalışma grupları, kurumlar, sektörden firmalarla paylaştı.

Çalıştayda, Enerjili Durumda Elektrik Dağıtım Şebekesinde Bakım ve Onarım Çalışmalarının Uygulanabilirliği ( Feasibility of Maintenance and Repair Live Work in Electricity Distribution Network) başlıklı sunum gerçekleştiren TREDAŞ, büyük beğeni topladı.