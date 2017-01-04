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04 Ocak 2017 15:43

TREDAŞ, elektriğin sürekliliği için zor şartların üstesinden geliyor

TREDAŞ, elektriğin sürekliliği için zor şartların üstesinden geliyor

04 Ocak 2017 15:43

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), müşterilerin elektrik enerjisini, yeterli, kaliteli ve sürekli şekilde almalarını sağlamak amacıyla Trakya Bölgesini etkisi altına alan yoğun kış şartlarında 7 gün 24 saat esaslı çalışarak elektriğin devamlılığını sağlıyor.
Balkanlardan gelen soğuk havaya bir de kar eklenmesiyle ağırlaşan şartlarda Trakya’nın zorlu şartlarını aşan TREDAŞ ekipleri, zor şartlar altında bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor.
7 gün 24 saat vardiyalı ekipler ile süren çalışmalarda, arazi araçlarının dahi giremediği arazilerde yürüyerek yollarına devam eden ekipler, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20-30 derecede seyrettiği anlarda bile metrelerce yükseklikte direklerde çalışmalarını sürdürüyor. Kar ve buzlanma etkisiyle oluşan ve “buz yükü” olarak tabir edilen doğal olay sonucu enerji dağıtım hatlarını etkileyen bölgelerde kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.
Konuyla ilgili yetkilerden yapılan açıklamada, “Müşterilerimizin elektrik enerjisini, daha sağlıklı, kaliteli ve sürekli şekilde almaları için çalışmalarımız, faaliyet alanımız olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il genelinde aralıksız devam etmektedir” denildi.



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