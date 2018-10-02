TREDAŞ, elektrik borçlarında faiz indirimi kampanyası başlattı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), abonelerinden gelen yoğun talep üzerine yasal takip başlatılmış abonelerin hukuki problemlerine çözüm bulmak, ödeme kolaylığı sunmak ve hizmetlerden kesintisiz, sürekli olarak faydalanmalarını sağlayarak mağduriyetlerini gidermek için "Yüzde 100 Faiz İndirimi Kampanyası" başlattı.

TREDAŞ, kampanya kapsamında 31 Aralık 2011 öncesi fatura dönemine ait İcra Takibine konu (kaçak elektrik kullanım borçları dahil) mesken-ticarethane-tarımsal sulama ve ticarethane tarife grubuna dahil elektrik fatura borcu olan tüm abonelerine borçlarını faizsiz kapatma imkanı sunuyor.

Faizin tamamı silinecek

Kampanya ile yasal icra takibine konu olan borçlar için işlemiş faizlerin tamamı siliniyor. İcra dosyasındaki asıl alacak tutarı, masraf, harç ve kanuni vekalet ücretinin peşin olarak defaten ödenmesi halinde geçerli olacak kampanya, 30 Kasım 2011 tarihi öncesine ait tüm borçları kapsıyor.

Kampanyadan faydalanabilmek isteyen abonelerin 01 Ocak 2012 sonrası döneme ait cari borçlarının bulunmaması, başvuru ve ödemelerini 24 Eylül-31 Kasım tarihleri arasında yapmaları gerekiyor. Kampanya kapsamında aboneler, başvuru ve ödemelerini TREDAŞ'ın sözleşmeli olduğu hukuk büroları ile iletişime geçerek şirket banka hesaplarına nakit veya kredi kartı ile yapabilecek.

Ayrıntılı bilginin www.tredas.com.tr adresinden “Duyurular” kısmından veya 0282 258 26 00 no'lu telefondan alınabileceği ifade edildi.