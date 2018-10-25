İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TREDAŞ, kadına şiddete karşı farkındalık yolculuğuna devam ediyor

TREDAŞ “Çek Elini” diyerek şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu daha etkin olarak ifade edebilmek için Tekirdağ ve Edirne’de “Kadına Şiddete Karşı Farkındalık” semineri düzenledi.

TREDAŞ “Çek Elini” diyerek şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu daha etkin olarak ifade edebilmek için Tekirdağ ve Edirne'de “Kadına Şiddete Karşı Farkındalık” semineri düzenledi.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), fırsat eşitliği ve kadınların desteklenmesi amacıyla başlattığı “Uyumlu Eşitlik Güçlendirir” çalışmaları kapsamında “Çek Elini” diyerek şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu daha etkin olarak ifade edebilmek için farkındalık yolculuğunu sürdürüyor.


Bu amaçla TREDAŞ, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün konuşmacı olarak yer aldığı “Kadına Şiddete Karşı Farkındalık” semineri düzenledi.


Hem Tekirdağ hem de Edirne'de düzenlenen seminerde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, katılımcılara aile içi şiddet, fiziksel şiddet, sözel ve duygusal şiddet, sosyal şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet konularında bilgiler aktardı.


Ayrıca, toplumda kadınlara yönelik şiddete ilişkin hizmet veren kuruluşları tanıttı, şiddet gören kadınların arayabileceği numaralar hakkında bilgi verdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seminerler, karşılıklı soru cevabın ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.