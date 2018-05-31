TREDAŞ, kız öğrencileri enerji sektörüne teşvik ediyor

(TREDAŞ), ortaokulda okuyan kız öğrencileri enerji sektörüne teşvik etmek amacıyla Çorlu Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Abdullah Öğücü Ortaokulu’nda “Enerji” temalı proje ve resim yarışması düzenledi.

TREDAŞ’ı da bünyesinde barındıran, enerji sektöründe öncü şirketlerden olan IC İÇTAŞ Enerji, Trakya bölgesinde eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Kadınların iş hayatındaki istihdamının, cinsiyetler arasında adil ve eşitlikçi fırsatların sunulmasında farkındalığı arttırmaya yönelik IC İÇTAŞ Enerji ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği kapsamında “Büyüdükçe Yarınsın” sloganıyla başlatılan çalışmalar, çok yönlü dayanışma ile sürdürülüyor.

Bu kapsamda, lise ve üniversite tercihlerinde, Endüstri Meslek Liselerinin Elektrik Bölümü ve Mühendislik Fakültelerinde Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliğine dönük eğitim ve kariyer olanakları ile ilgili bilgilendirme yapan TREDAŞ, kız öğrencileri enerji sektörüne teşvik etmek amacıyla proje ve resim yarışması düzenledi.

Yarışmaya, Çorlu Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Abdullah Öğücü Ortaokulunda 8. sınıfta okuyan kız öğrenciler yoğun bir katılım gösterdi. Yarışmanın birinciliğini Ceren Koşar kazandı. Müjde Bodur ikinci olurken, Selin Kula da üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere TREDAŞ çalışanları ve okul yönetiminin katıldığı törenle bisiklet ve tablet hediye edildi.

Proje, kadın teknisyen, tekniker ve mühendislerin enerji sektöründe istihdam edilmelerinde süregelen dengesiz dağılımın giderilmesinde özellikle katkı sağlamayı ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit fırsatlar sunulmasını mümkün kılmayı; gerek sahada gerekse yöneticilik pozisyonlarında, kadınların aktif rol almalarını sağlamayı hedefliyor.