TREDAŞ, SAP IS-U Projesini hayata geçiriyor

Trakya’da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğu ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), elektrik dağıtım bölgesinde yer alan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde elektrik hizmeti sağlarken, bölgede çok daha verimli, etkin ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için üzerinde titizlikle çalışmaya başlayacağı yeni projesini açıkladı.

SAP IS-U projesinde halihazırda kullanılan SAP ERP sistemi ile IS-U sisteminin entegrasyonunu sağlamaya hazırlanan TREDAŞ, başlangıç toplantısını yaptı. Proje kapsamında, mevcuttaki tüm operasyonel süreçlerini ve iş akışlarını yeniden tanımlayan TREDAŞ, müşteri hizmetleri bütünleşik çözümlerini, sayaçtan, abone bağlantı sözleşmesine kadar tüm müşteri hizmetlerini daha efektif yönetebilir olacak.

Açılış toplantısında konuşan, IC İçtaş Enerji Dağıtım Regülasyon Direktörü Necati Ergin, “Yeni bir müşteri bilgi sistemine geçiş yapacağımız IS-U projesi TREDAŞ çalışanlarına ve müşterilerimize hayırlı olsun” dedi.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, “Projeyi uygulayacak ve proje süresince destek verecek mesai arkadaşlarıma olan güvenim ve inancım tamdır, TREDAŞ’ın yenilikçi, öncü ve sektörde rol model olmaya devam edeceği bu proje ile birlikte yeni bir adım daha atıyoruz” dedi.

Proje ile süreçleri mümkün olduğunca otomaktikleştirip, insan hata payını en aza indireceklerini belirten Proje Yöneticisi, TREDAŞ IT Müdürü Yavuz Altınışık “Bu proje ile iş süreçlerimizi daha verimli hale getirip müşterimize daha kaliteli hizmet vereceğiz” ifadelerini kaydetti.

TREDAŞ, projenin tamamlanması sonrasında, canlı hizmete geçmesiyle birlikte, operasyonel faaliyetlerde ve müşteri memnuniyetinde çok daha verimli, ölçülebilir ve entegre bir süreç yönetimine sahip olacak.