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27 Haziran 2018 14:57

TREDAŞ, seçim için özel önlemler aldı

Trakya Elektrik Dağıtım A.

TREDAŞ, seçim için özel önlemler aldı

27 Haziran 2018 14:57

Ş. (TREDAŞ), 24 Haziran seçimlerinde, işletme sorumluluğunu yürüttüğü Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli kent merkezleri ile köylerde, elektrik kesintisi yönünden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için özel önlemler aldı.


Trakya’da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğu ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Ş. (TREDAŞ), 24 Haziran’daki seçimlerde elektrik kesintileri yönünden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için özel önlemler aldı. TREDAŞ, bu kapsamda işletme sorumluluğunu yürüttüğü Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli kent merkezleri ile bu illerde bulunan 26 ilçe, 20 belde ve 432 köyü içine alan bölgede nöbetçi amir ve vardiyalı çalışan personel sayılarını artırdı.


339 personel, arıza onarım işlerinin koordinasyonu ve yönetimi için 24 adet arıza onarım bakımdan sorumlu müdür/mühendis, 98 araç ile elektrik dağıtım hizmetini gün boyunca sürdürdü. Acil durumlarda 10 adet jeneratör, 3 adet kablo test aracı, 5 adet mobil trafo kullanılmak üzere hazır bulunduruldu.


Ayrıca seçim öncesi arıza meydana gelebilecek hatlara ve dağıtım merkezlerine bakım yapılarak seçim gününde yaşanacak arızalar minimum seviyeye indirildi. Ek olarak, Yüksek Seçim Kurulu’nun bulunduğu bölgelerde arızalara hızlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla 69 personel de nöbet tuttu.


TREDAŞ Operasyon Merkezi/SCADA sisteminden TREDAŞ sorumluluk alanında meydana gelen kesintiler anlık olarak takip edildi. Gün içerisinde yaşanan kısa süreli arızalara hızlı bir şekilde müdahale edildi.




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