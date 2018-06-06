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06 Haziran 2018 16:16

TREDAŞ Spor U14 Basketbol Takımı şampiyon oldu

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TREDAŞ sponsorluğunda TREDAŞ Spor U14 Basketbol Takımı, Tekirdağ U14 Erkekler Ligi’nde şampiyon oldu.

TREDAŞ Spor U14 Basketbol Takımı şampiyon oldu

06 Haziran 2018 16:16


Trakya Bölgesinde kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti sağlayan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), bir yandan da bölge sporuna katkı sağlamaya devam ediyor. Kulüpler düzeyinde basketbol altyapı liglerinde birçok kategoride faaliyet gösteren IC Holding sponsorluğundaki TREDAŞ Spor, Tekirdağ U14 Erkekler Ligi’nde Şampiyon oldu.


Finalde, Çorlu Belediyesi Basketbol Takımı’nı yenerek şampiyon olan TREDAŞ Spor Basketbol U14 Takımı, şampiyonluk kupasını TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili’ye takdim etti. Antrenör Çiğdem Göroğlu ve oyuncular mutluluklarını Bilgili ile paylaştı. Oyuncular, şampiyonluklarını TREDAŞ yöneticileriyle birlikte kesilen pasta ile kutladı.



“TREDAŞ olarak spora ve sporcuya sahip çıkmayı ve destek vermeyi görev sayıyoruz”


TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, spora ve sporcuya önem veren bir şirket olduklarının altını çizerek, “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için spor yapmaya teşvik etmeliyiz. Spor ile gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimlerine fayda sağlayabiliriz. Kazanılan başarıların iyi ödüllendirilmesi ve özendirici olması gerekiyor. TREDAŞ olarak spora ve sporcuya sahip çıkmayı ve destek vermeyi görev sayıyoruz” diye konuştu.


Ödül törenine, Bilgili’nin yanı sıra TREDAŞ Mali İşler Direktörü Süleyman Can da katıldı.




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