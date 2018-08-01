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01 Ağustos 2018 12:02

TREDAŞ, tatil bölgelerinde bakım ve onarım faaliyetlerini sıklaştırdı

TEKİRDAĞ (İHA) – Trakya Elektrik Dağıtım A.

TREDAŞ, tatil bölgelerinde bakım ve onarım faaliyetlerini sıklaştırdı

01 Ağustos 2018 12:02

Ş (TREDAŞ), yaz aylarında artan nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak tatil bölgelerindeki bakım ve onarım faaliyetlerini artırdı.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ), elektrik enerjisini yeterli, kaliteli ve kesintisiz verme sorumluluğunun bilinciyle çalışmalarını sürdürürken, tatil bölgelerinde yaz aylarında artan nüfusu göz önünde bulundurarak, bakım, onarım ve faaliyetlerini arttırdı.



"Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde tedbirler sıklaştırıldı"


Edirne’nin Keşan ilçesi başta olmak üzere, Erikli Enez, Tekirdağ’ın Kumbağ, Marmaraereğlisi, Şarköy, Yeni Çiftlik ve Kırklareli’nin Vize, Demiköy, Kıyıköy, İğneada bölgelerinde, elektrik kesintisi yaşanmaması için sıkı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda, tatil sezonunda yüz binin üzerinde insanı ağırlayan Edirne İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Saroz Körfezinde TREDAŞ ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Saroz bölgesinde oluşabilecek arızalara müdahale edebilmek için ekipler 7 gün 24 saat hazır bekletiliyor. Olası arızaların oluşmasını önlemek için enerji nakil hatlarına arıza onarım bakım ekiplerince düzenli bakımlar yapılıyor. Enerji nakil hatları güçlendirilirken, sokak aydınlatmaları da yenileniyor.



Vatandaşların arıza durumunda ulaşabilecekleri kanallar


Elektrik arızasına maruz kalan vatandaşların ALO 186 Çağrı Merkezi, TREDAŞ web sitesi, mobil uygulama ve e-mail gibi iletişim kanallarından bilgi vermesi durumunda, arızaya anında müdahale ediliyor. Bunun yanı sıra teknolojiyi etkin şekilde kullanan TREDAŞ, Genel Müdürlükte bulunan Operasyon Merkezi vasıtasıyla, Trakya genelinde hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek arızaları önceden tespit ederek önlem alabiliyor.




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