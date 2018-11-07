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TREDAŞ'a teşekkür plaketi

TREDAŞ’a sosyal sorumluk alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi verildi.

TREDAŞ'a sosyal sorumluk alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi verildi.


Trakya Elektrik Dağıtım AŞ.'ye (TREDAŞ), sosyal sorumluluk alanında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışmalar ve katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi verildi. Plaketler, Edirne İl Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyarette, Kuruluş Müdürü Salih Sinan Kaplan ve Kuruluş Müdür Yardımcısı Sermin Dağ Tarlacı tarafından TREDAŞ Edirne İl Müdürü Alpay Karaer ve TREDAŞ Kurumsal İletişim Şefi Ergin Akgün'e takdim edildi.


TREDAŞ yetkilileri plaketten dolayı teşekkür ederek, TREDAŞ'ın sosyal hizmetler bünyesinde yaşlı, çocuk ve engellilere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

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