TREDAŞ'a Türkiye Kalite Kongresi'nde ödül

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Ortak Gelecek' temalı 27. Kalite Kongresi'nde, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) "Mükemmellikte Yetkinlik" belgesi ödülüne layık görüldü.

KalDer tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne dahil olan TREDAŞ, yapılan değerlendirme sonucunda “Mükemmellikte Yetkinlik” dört yıldız belgesini almaya hak kazandı. İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen 27. Kalite Kongresi'nde TREDAŞ adına Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili “Mükemmellikte Yetkinlik” belgesi ödülünü aldı.

TREDAŞ, üç ilde 20 bin kilometrekare alanda yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini kaliteli ve sürekli vermek için aralıksız çalışırken, elektrik dağıtım sektöründe öncü ve örnek şirket olma hedefi ile çıktığı mükemmellik yolculuğunda KalDer tarafından verilen “Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellikte Yetkinlik” belgesini aldı.

“Toplam kalite yönetimimizde bugünümüz, bir önceki günümüzden daha iyi”

TREDAŞ olarak kalite yolculuğunda şimdiye kadar önemli adımlar attıklarını dile getiren Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, “Kalite, şirketimizde bir yaşam biçimi olarak benimsenmektedir. Tüm faaliyetlerimizin, mevcut ve geliştirilen kalite sistemleri ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesini benimsiyoruz. Ulusal Kalite Hareketi programına katılmamızın ardından kısa sürede tüm aşamaları geçerek, mükemmellik modelinde yetkinlik seviyemiz belirlendi. Toplam kalite yönetimimizde bugünümüz, bir önceki günümüzden daha iyi. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Bilgili, bu çerçevede kalite yolculuğunun kendileri için büyük önem taşıdığını ve KalDer ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını aktararak, bu sürecin diğer dağıtım şirketleri açısından da örnek teşkil edeceğini belirtti.