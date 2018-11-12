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TREDAŞ'ın çağrı merkezi çalışmalarına ilgi

TREDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Ömer Yalçın, Akdeniz Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencilerini, Çağrı Merkezleri ve şirketlerinin sektöre getireceği yenilikler hakkında bilgilendirdi.


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Çağrı Merkezi Sektörüne Genel Bakış' konulu seminere katıldı. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeşim Çil'in yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, TREDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Ömer Yalçın, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencilerine bir sunum yaptı.


Yalçın, sunumunda Çağrı Merkezi istihdam alanları, hizmet kalitesinin önemi, sorunlara karşı çözüm üretebilme, teknoloji ile çağrı merkezi süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konuların yanı sıra şirketlerinin sektöre getireceği yenilikler hakkında bilgi verdi.


Çağrı merkezi hizmetleri alanında yetişmiş insan gücü ihtiyacına vurgu yapan Yalçın, sektöre yönelik fırsat ve tehditleri belirterek, iş hayatında yapılabilecek yenilik ve düzenlemelere ilişki örnekler verdi. Seminer sonunda Yalçın'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

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