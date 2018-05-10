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10 Mayıs 2018 14:05

TREDAŞ’ın mükemmelliğine, ‘Yetkinlik Belgesi’ verildi

TREDAŞ, mükemmelliğin temel kavramlarını benimsemek ve hayata geçirmek amacıyla KalDer tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne dahil olmasının ardından “Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi” almaya hak kazandı.

TREDAŞ’ın mükemmelliğine, ‘Yetkinlik Belgesi’ verildi

10 Mayıs 2018 14:05


Üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), elektrik dağıtım sektöründe öncü ve örnek şirket olma hedefi ile çıktığı mükemmellik yolculuğunda KalDer tarafından verilen “Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellikte Yetkinlik” belgesi aldı.


TREDAŞ, yatırım, tesis ve Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal kültürü geliştirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürürken, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’nin (UKH) parçası oldu.


Ulusal kalite bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve toplam kalite yönetimi ile mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılmasının ilk adımı olarak görülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni 1 Aralık 2017’de imzalayan TREDAŞ, önemli aşamaları geçerek “Mükemmellikte Yetkinlik” belgesinin sahibi oldu.


TREDAŞ Genel Müdürlüğü’nde yönetici kadrosunun da katılımıyla yapılan törende, KalDer Türkiye Mükemmellik Ödülü Sekreteri Berçin Gün tarafından “Mükemmellikte Yetkinlik” ödülü TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili’ye takdim edildi.


İmza töreninde konuşan Bilgili, TREDAŞ’ın kalite yönetiminin her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade ederek, bu nedenle KalDer tarafından başlatılan Ulusal Kalite Hareketi sürecine katıldıklarını söyledi.


“Toplam kalite yönetimimizde, bir önceki günden daha iyiyiz”


TREDAŞ olarak kalite yolculuğunda şimdiye kadar önemli adımlar attıklarını dile getiren Bilgili, “Şirketimizde kalite bir yaşam biçimi olarak benimsenir. Tüm faaliyetlerimizin, mevcut ve geliştirilen kalite sistemleri ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesini benimsiyoruz. TREDAŞ Ulusal Kalite Hareketi’ni programına alarak, mükemmellik modelinde yetkinlik aldı. Toplam kalite yönetimimizde bugünümüz, bir önceki günümüzden daha iyi” dedi.


Bilgili, bu çerçevede kalite yolculuğunun kendileri için büyük önem taşıdığını ve KalDer ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını aktararak, bu sürecin diğer dağıtım şirketleri açısından da örnek teşkil edeceğini belirtti.




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