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10 Ağustos 2018 12:16

TREDAŞ’ın toplumu bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Trakya Elektrik Dağıtım A.

TREDAŞ’ın toplumu bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

10 Ağustos 2018 12:16

Ş (TREDAŞ), kamulaştırma faaliyetlerinden iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok önemli konuda farkındalığı artırmak için yol haritası niteliği taşıyan broşürler hazırladı.


Trakya Bölgesi’nde 20 bin kilometrekarelik alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunan Ş TREDAŞ, şeffaf enerji üretimi anlayışıyla yola çıkarak, şirketin faaliyetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmeyi hedefleyen yol haritası niteliğinde broşürler hazırladı. “Daha Aydınlık Bir Trakya, Daha Aydınlık Bir Gelecek” sloganıyla çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, toplumu kamulaştırma faaliyetleri, tesis yapımı ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirdiği broşürlerde, bu konudaki farkındalığı önemli oranda artırmayı hedefliyor. Kamulaştırma faaliyetleri ile ilgili yol haritası olarak hazırlanan broşürde; kıymet takdiri, uzlaşma gibi önemli konularda izlenen yöntemler hakkında bilgi verilirken, vatandaşlar tarafından sıkça sorulan sorular da alanında uzman kişilerce yanıtlanıyor.



Toplumu bilgilendirmede bir rehber niteliği taşıyor


Proje ve tesis faaliyetleri de tüm şeffaflığıyla adım adım yer aldığı broşürde; şebeke yatırımlarının planlanmasından gerçekleştirilmesine kadar geçen süreçteki alınan izinler de yer alıyor. Aynı zamanda bir rehber niteliği taşıyan bu broşürlerde saha faaliyetleri esnasında yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında toplumun hangi kanallar vasıtasıyla şikayetlerini iletebileceğine dair adım adım bilgilendirmeler de mevcut. İSG ile ilgili broşürde ise; özellikle emniyet mesafeleri hakkında ve saha faaliyetleri esnasında toplumun uyması gereken kurallar hakkında genel bir bilgilendirme sağlanarak, İSG kurallarına uygun olmayan bir durum tespit edildiğinde neler yapılması gerektiği ve olayın anlık bildiriminin taşıdığı önem vurgulanıyor.Sorumluluk sahası olan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli genelinde 2012 yılından itibaren 5 katına çıkardığı yatırımları, yıllık ortalama 180 milyon TL seviyelerine getirerek müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşıyan TREDAŞ’ın hayati konulara dikkat çektiği broşürleri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da dağıtılmaya başlandı.




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