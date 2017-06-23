TREDAŞ’tan bayram önlemi

Ş. (TREDAŞ), Ramazan Bayramı öncesi şebeke bakım onarım çalışmalarını hızlandırarak, tüketicilerin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı.

Trakya Bölgesinde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, Trakya genelinde bayram boyunca aralıksız çalışarak elektrik arızalarına karşı önlem alacak.

Bayram boyunca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il genelinde oluşabilecek elektrik arızalarının önlemine karşı ekipler 24 saat esaslı çalışacak. Arıza ve Alo 186 Çağrı Merkezi ekipleri mevcut personele ilave olarak destek personelleri görevlendirilerek müşterilere kesintisiz hizmet verecek.