TREDAŞ’TAN referandum önlemleri

Ş. (TREDAŞ), 16 Nisan’da yapılacak Referandum öncesi şebeke bakım onarım çalışmalarını hızlandırarak, tüketicilerin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı.

Trakya Bölgesi’nde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, Trakya genelinde referandum boyunca aralıksız çalışarak elektrik arızalarına karşı önlem alıyor. Ekipler, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il genelinde oluşabilecek elektrik arızalarının önlemine karşı 24 saat esaslı çalışacak. Çalışmalar TREDAŞ Genel Müdürlüğü’nde oluşturulacak “Referandum Takip Masası’ndan anlık takip edilecek.

Operasyon Merkezi tam kapasite çalışacak

TREDAŞ Operasyon Merkezi, 3 vardiyalı olarak 22 operatörü, 4 mühendisi ile 7 gün 24 saat kesintisiz sağladığı hizmetine referandum günü de devam edecektir. Kurumun sorumluluğunda olan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’ndeki 732 dağıtım trafosu ve 2.000 adet Enerji Nakil Hattı Çıkışı ile elektrik şebekesine ait enerji verilerinin izlendiği ve uzaktan kontrol edildiği Operasyon Merkezi’nde, herhangi bir bölge veya noktada enerji kesintisi meydana geldiğinde, müşterilerden ihbar gelmesini beklemeksizin haberdar olunarak aksiyonlar alınıyor.

Siber güvenlik üst seviyede

TREDAŞ tarafından yapılan açıklamada, “SCADA gibi saha ile haberleşen sistemleri kapalı sistem olarak gerçekleştirdiğimiz için dışarıdan müdahaleye kapatmış bulunmaktayız. Bununla birlikte özellikle Referandum gününe özel olarak saha içinden de uzaktan müdahale olmaması için oylama bitene kadar tüm SCADA istasyonlarında uzaktan kontrol sistemini kapatacağız. Sadece izleme açık kalacak şekilde kurgulandı. Arıza ve Alo 186 Çağrı Merkezi ekipleri, mevcut personele ilave olarak görevlendirilen destek personelleriyle birlikte müşterilere hizmet verecek. Çağrı Merkezi ile ilgili tüm süreçler anlık olarak TREDAŞ Genel Müdürlüğü’nde oluşturulan “Referandum Takip Masası”nda monitör edilecek” denildi.

Teknik personel izinleri iptal edildi

Halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan Pazar günü teknik personellerin izinleri iptal edilerek işletme müdürleri, bölge başmühendisleri, işletme bakım mühendisleri, işletme şefleri, arıza onarım bakım (AOB) sorumluları, vardiya amirleri ve arıza bakım onarım ekiplerinin tamamının görev başında olması sağlanacak.

Referandum seçim günü yaşanabilecek problem veya aksaklıklara ivedilikle müdahale etmek için tüm işletmelerimizde ekip sayılarımız artırılmış olup İl, İlçe ve bağlı yerleşim noktalarında aydınlatma tesislerimizin büyük bir kısmı gözden geçirilmiş ve kapsamlı bir bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Elektrik dağıtım şebekesinde bulunan kritik dağıtım merkezleri önceden kontrol edilecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun bulunduğu binaları enerjilendiren stratejik önem taşıyan dağıtım şebeke unsurları bölgesinde teknik personellerin hazır bulunması sağlanacak.

Özel güvenlik birimlerinin de sayısı arttırılarak lokasyon güvenlikleri üst seviyeye çıkarıldı.