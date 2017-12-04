TREDAŞ’tan slogan yarışması

Ş.’nin (TREDAŞ) İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına dikkat çekmek için düzenlediği slogan yarışmasında “Enerji kontrolü işi uzatmaz, hayatını uzatır” sloganı birincilik elde etti.

Trakya Bölgesi’nde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek amacıyla çalışanlara yönelik slogan yarışması düzenledi. Firma hayatın vazgeçilmez bir gereksinimi olan elektrik enerjisinin emniyetli kullanımı, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine gereken önemi göstermesi amacıyla Trakya genelindeki tüm çalışanlarına yönelik slogan yarışması düzenledi.

Enerji Kontrolünün İş Sağlığı ve Güvenliği açısından öneminin konu alındığı slogan yarışmasına Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’den toplam 168 kişi katıldı. Tekirdağ’da bulunan jüri tarafından değerlendirilen toplam 328 slogan arasından dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

“Enerji kontrolü işi uzatmaz, hayatını uzatır” sloganı 1.’lik elde etti

TREDAŞ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine dereceye giren çalışanlar da katıldı. Dereceye giren çalışanlara ödülleri TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, TREDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Özhan Yüzbaşıoğlu, Müşteri Teknik Hizmetler Müdürü Serap Duran tarafından verildi. Birinciye, bin 500 TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye de 500 TL ödül verildi. Bununla birlikte 12 kişi de 250 TL’lik mansiyon ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren sloganlar ve ödülleri ise şöyle, 1inci Özge Mecek “Enerji kontrolü işi uzatmaz, hayatını uzatır”, 2’inci Sinan Yıldırımlı “Enerjiyi görmüyorsan, dedektör kullan”, 3’üncü Saim Genç “Enerji kontrolünü elden bırakma, hayatını karartma” sloganları seçildi.