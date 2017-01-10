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10 Ocak 2017 12:19

TREDAŞ’tan Trakya’daki mültecilere yardım eli

TREDAŞ’tan Trakya’daki mültecilere yardım eli

10 Ocak 2017 12:19

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), müşterilere elektrik enerjisini, yeterli, kaliteli ve sürekli şekilde vermenin yanında, sosyal sorumluluk alanında da şirket içerisinde kurduğu ’TREDAŞ Gönüllüleri’ aracılığıyla çeşitli projeler yürütüyor.
TREDAŞ bünyesinde gönüllük esasına dayalı çalışmaların yürütüldüğü ’TREDAŞ Gönüllüleri’ Grubu tarafından organize edilen Mültecilere Yardım Kampanyasında, öncelikle Valiliklere bağlı Göçler İdaresi İl Müdürlükleri ile irtibata geçilerek eksikler belirlendi.
Eksiklerin tespit edilmesinin ardından, Trakya’da bulunan Mülteci Geri Gönderme Merkezlerine iletilmek üzere TREDAŞ çalışanları tarafından bireysel olarak temizlik malzemesi toplandı.
Yardımlar, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kayıköy ile Kırklareli’nin Penlivanköy ilçesinde bulunan toplam 400 mültecinin yaşadığı Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi. İl Göçler İdaresi Müdürlükleri yetkilileri, TREDAŞ’ın sosyal sorumluluk alanında yaptığı yardımlardan memnuniyetlerini dile getirdi.



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