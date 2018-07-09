Tren faciasında baba-oğul hayatını kaybetti

Baba-oğuldan geriye trendeki fotoğrafları kaldı.

Çorlu’da yaşanan tren faciasının ardından sosyal medyadan çağrı yapan Simge Akdağ isimli kullanıcı, 9 yaşındaki kuzeni Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel’den haber alamadıklarını duyurmuştu. Trene Uzunköprü’den binen Hakan Sel ve oğlunun yaşanan kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Baba-oğuldan geriye trene binerken ve yolculuk sırasında çekilmiş fotoğraflar kaldı. Hakan Sel ve oğlunun cenazelerinin yapılan otopsi işleminin ardından aileye teslim edileceği öğrenildi.