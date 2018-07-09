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09 Temmuz 2018 09:33

Tren faciasında baba-oğul hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu’da meydana gelen tren faciasında Hakan Sel ve 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel hayatını kaybetti.

Tren faciasında baba-oğul hayatını kaybetti

09 Temmuz 2018 09:33

Baba-oğuldan geriye trendeki fotoğrafları kaldı.


Çorlu’da yaşanan tren faciasının ardından sosyal medyadan çağrı yapan Simge Akdağ isimli kullanıcı, 9 yaşındaki kuzeni Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel’den haber alamadıklarını duyurmuştu. Trene Uzunköprü’den binen Hakan Sel ve oğlunun yaşanan kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Baba-oğuldan geriye trene binerken ve yolculuk sırasında çekilmiş fotoğraflar kaldı. Hakan Sel ve oğlunun cenazelerinin yapılan otopsi işleminin ardından aileye teslim edileceği öğrenildi.




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