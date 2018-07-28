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28 Temmuz 2018 21:39

Tren faciasında ölü sayısı 25’e yükseldi

Tekirdağ’da meydana gelen tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Tren faciasında ölü sayısı 25’e yükseldi

28 Temmuz 2018 21:39


Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında 24 kişinin hayatını kaybettiği ve 341 kişinin yaralandığı tren faciasında yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Fetiye Yıldız (59) isimli kadın hayatını kaybetti.


Faciadan sonra 20 gün dayanabildi


8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen kazadan 20 gün sonra hayatını kaybeden Yıldız’ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yıldız’ın vefatıyla tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselmiş oldu.




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