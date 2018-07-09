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09 Temmuz 2018 07:57

Tren faciasının bilançosu gün yüzüne çıktı: 24 ölü

Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 24’e yükseldi.

Tren faciasının bilançosu gün yüzüne çıktı: 24 ölü

09 Temmuz 2018 07:57


Kaza, Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde dün akşam 17:00 sularında meydana geldi. Uzunköprü-Halkalı arasında 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan tren Balabanlı-Çorlu arasında aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile raydan çıkıp devrildi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan düzenledikleri basın toplantısında ölü sayısının 24’e yükseldiğini ve 338 kişinin de yaralandığını belirtti. Olay yerinde arama çalışmaları sonlandırılırken kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.




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