Tren faciasının kahramanları konuştu

Mahalle Muhtarı Fuat Döner kaza yerini görünce köylülerini aradığını “Traktörünüz neyiniz varsa alın gelin” dediğini söyledi.

Kazanın yaşandığı Sarılar Mahallesi Muhtarı Fuat Döner, tren kazası ile ilgili “Saat 17.15 sıralarında Çerkezköy’den bir arkadaş aradı orada tren kazası olmuş, dedi. Kalktım traktörle kazanın olduğu bölgeye gittik. Bizi oraya hareket etmeden önce kazada yaralanan bir arkadaşım daha aradı ‘Ağabey trenimiz kaza yaptı’ dedi. Nerelerdesiniz, dedim seraların yanındayız deyince biz kazanın alanına gittik. Oradaki durum anlatılamaz çok kötü bir şeydi” dedi.

“Yaralıların bir kısmını görünce köylülere telefon açtım traktörünüz neyiniz varsa alın gelin, dedim” diyen Döner, “Ondan sonra belediye başkanını, kaymakamı aradım. Bize acil yardım lazım dedim 112’ye de bildirdim. Bütün ekipleri çabukça hareket etti sağ olsun köylülerimiz de geldi ama sağlık ekiplerimiz gelmeden yaralılarımıza müdahale edemedik. Biz de korktuk yaralılara zarar vermeyelim diye. Sağlık ekipleri geldi onlar tedbirini aldı, biz de yaralıları sedyeye koyup traktörlerle en yakın ambulansların bulunduğu en yakın yere taşıdık. Yüzlerce yaralı vardı. Tabii ölü sayısını bilmiyoruz. Ölüler çıktı, yaralılar çıktı zamanla yarışarak komşularımız, köylülerimiz ile birlikte traktörlerle yaralıları en yakın ambulansa taşıdık” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çalışan ise, “Tren kazasını haber aldığımız an arkadaşımın traktörü ile direkt oraya hareket ettik. Gittiğimizde kimileri çıkmaya çalışıyordu kimileri çıkmıştı. Yaralılara yardımcı olmaya çalıştık. Çok ağır olanları bize ellettirmediler bir tarafı kırık olabilir daha çok zayiat vermeyelim diye. Köylü olarak muhtarımız başta olmak üzere örgütlenerek gittik, kontrol ettik, yardım ettik cenazeleri çıkardık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Zaten traktörlerden başka araç giremiyordu, ambulans giremiyordu çok problemli bir bölgeydi” dedi.

Neler gördüğünü de aktaran Çalışkan, “Yaşamadan anlatmak masal gibi gelir. Orası ana baba günüydü halen kendime gelemedim” diye konuştu.

Sarılar Mahallesi sakinlerinden Samet Çelebi de, “Köyde anons yapıldı insanları kurtarmak için gittiğimizde herkes çok dağınık şekilde yerlerde yatıyordu. Acı içinde yatanlar bir sürü insan vardı. Durumu iyi olanları traktöre koyup oradan getirdik. İnsan taşıdık, su taşıdık bunun gibi bir sürü şey vardı. Sarılar Mahallesi olarak hepimiz oradaydık, çamur, batak dinlemeden hepimiz oradaydık” şeklinde konuştu.

Sarılar Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun demek ve teşekkür etmek için ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da, “Biz yakın dönemde çok acı gördük çok ölüm gördük. Öncelikle ben ölenlere Allah’tan rahmet kalanlara sabır yaralı olanlara da şifa diliyorum. Bu acı kazadan sonra devletimiz, belediyelerimiz özellikle vatandaşlarımız koşup yardımcı olmaya çalıştı. Bu kazanın nedenleri ilerleyen süreçlerde araştırılıp ortaya konulacaktır. Biz de olay sırasında da gelmiştik, belediyemizin ekipleri, sağlık ekipleri AFAD ekipleri herkes buradaydı. Başından sonuna kadar takip etmeye çalıştık. Büyük bir olay hep birlikte mücadele edilmesi gereken bir olaydı. Herkes elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. Bugün de özellikle vatandaşlarımıza teşekkür etmek üzere buraya geldik. Özellikle duydukları anda traktörleri ile römorkları ile bütün vatandaşlarımız kaza geçiren vatandaşlarımıza yardımcı olmak için koşturdular” dedi.