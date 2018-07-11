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11 Temmuz 2018 18:19

Tren faciasının yaşandığı hatta yolcu seferleri başladı

Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasının ardından, demir yolunun bozulan bölümü tamir edilirken, tren yolcu seferleri başladı.

Tren faciasının yaşandığı hatta yolcu seferleri başladı

11 Temmuz 2018 18:19

Facianın meydana geldiği alandan geçen trenin büyük bir bölümünün boş olduğu gözlendi.


Tekirdağ’ın Çorlu ile Muratlı ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından, demir yolunun bozulan bölümü tamir edilerek yolcu seferleri yeniden başlatıldı. Kaza sonrası kopan ray ve bozulan traversler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yol bakım ekiplerince tamir edildi. Dün akşam saatlerinde tamamlanan tamir işlemi sonrası ilk sefer başladı. Uzunköprü’den İstanbul-Halkalı’ya giden yolcu treni kazanın yaşandığı yerden yavaşlayarak geçti.


Tamir edilen bölgede yavaş seyreden tren, bir süre sonra normal hızına ulaşarak devam etti. Trende bulunan yolcular ise trenin pencerelerinden kazanın meydana geldiği alandan fotoğraflar çekmeye çalıştı. Öte yandan yolcu trenin içinden çok az sayıda yolcunun olduğu ve yolcu trenin genelinin boş olduğu gözlendi.




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