İlk kez trene binen Bilgin’in annesi ve babası, kızlarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Edirne Uzunköprü’den teyzeleri Derya Güvenç Kurtuluş, Emel Güvenç Duman ve 10 aylık kuzeni Beren Kurtuluş ile birlikte akraba ziyaretinden dönerken tren kazasında hayatını kaybeden Bihter Bilgin için Çorlu Merkez Otogar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakiben düzenlenen törene Bilgin’in ailesi, yakınları, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lise birinci sınıf öğrencisi olan Bihter Bilginin cenaze namazını Çorlu Müftüsü Adem Gülmek kıldırdı. Cenaze töreninde baba Saim Bilgin ve annesi Zeliha kızlarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İlk kez trene bindiği öğrenilen Bilgi’nin naaşı, alınan helalliğin ardından Çorlu Havuzlar Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, Bihter Bilgin’in aynı trende bulunan teyzesi Derya Güvenç Kurtuluş, Emel Duman ve yeğenleri 10 aylık Beren Kurtuluş için de ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.