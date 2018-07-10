Tren kazasının yaşandığı bölgede raylar onarılıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği, 341 kişinin yaralandığı tren kazasından sonra Devlet Demiryolları ekipleri, kazanın olduğu 400 metrelik güzergahın iki ayrı bölümünde çalışma başlattı. İşçiler, vinç yardımıyla bölgeye yeni travers taş ve ray döşüyor. İşlemin gün içinde bitmesi ve tren seferlerine yarın başlanması planlanıyor.

Öte yandan, kaza sonucu devrilen ve kullanılmaz hale gelen 5 vagonun ise onarılan raylar üzerinden gelecek vinçle kaldırılacağı öğrenildi.