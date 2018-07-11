Tren kazasının yaşandığı yerde seferler başladı

Tekirdağ’ın Çorlu ile Muratlı ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından, demir yolunun bozulan bölümü tamir edilerek seferler yeniden başlatıldı. Kaza sonrası kopan ray ve bozulan traversler TCDD yol bakım ekiplerince tamir edildi. Dün akşam saatlerinde tamamlanan tamir işlemi sonrası ilk sefer başladı. Uzunköprü’den İstanbul-Halkalı’ya giden yük treni kazanın yaşandığı yerden yavaşlayarak geçti.

Tamir edilen bölgede yavaş seyreden tren, bir süre sonra normal hızına ulaştı.