Trene bindikten 10 dakika sonra facia kurbanı oldular

Tekirdağ’ın Çorlu ve Muratlı ilçesi arasında bulunan Sarılar Mahallesi’nde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Yağmur Laçin (27) ve kuzeni Bahar Koçman (27) için Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeler camiye getirildiği sırada iki gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Muratlı Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gençlerin cenazeleri, ilçe mezarlığına defnedildi.

Kazadan 10 dakika önce binmişler

Bahar Koçman ve kuzeni Yağmur Laçin’in Muratlı ilçesinden akraba ziyaretinden döndükleri ve trene bindikten 10 dakika sonra Türkiye’yi yasa boğan feci kazanın meydana geldiği öğrenildi.