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09 Temmuz 2018 19:19

Trene bindikten 10 dakika sonra facia kurbanı oldular

Tekirdağ’da meydana gelen tren faciasında hayatını kaybeden Yağmur Laçin ve kuzeni Bahar Koçman için gözyaşları sel oldu.

Trene bindikten 10 dakika sonra facia kurbanı oldular

09 Temmuz 2018 19:19


Tekirdağ’ın Çorlu ve Muratlı ilçesi arasında bulunan Sarılar Mahallesi’nde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Yağmur Laçin (27) ve kuzeni Bahar Koçman (27) için Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeler camiye getirildiği sırada iki gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Muratlı Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gençlerin cenazeleri, ilçe mezarlığına defnedildi.



Kazadan 10 dakika önce binmişler


Bahar Koçman ve kuzeni Yağmur Laçin’in Muratlı ilçesinden akraba ziyaretinden döndükleri ve trene bindikten 10 dakika sonra Türkiye’yi yasa boğan feci kazanın meydana geldiği öğrenildi.




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