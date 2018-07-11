Trenin içinden görüntüler yürek yaktı

Tekirdağ’ın Çorlu ile Muratlı ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği, 341 kişinin yaralandığı tren kazasından sonra kullanılmaz hale gelen vagonların içi kazanın acı tablosunu bir kere daha gözler önüne serdi. Kazanın ardından yolculara ait eşyalar, biletler, yiyecek ve içeceklerin kazanın etkisiyle vagonların içerisinde dağıldığı görüldü.

Kullanılmaz hale gelen ve halen kaza alanında bulunan 5 vagonun vinç yardımıyla bölgeden kaldırılacağı belirtildi.