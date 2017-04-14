TREPAŞ, 10. Solarex uluslararası konferansı’na katıldı

Ş. (TREPAŞ), bu yıl 10.’su düzenlenen Güneş Enerjisi & Teknoloji Fuarı’na (SOLAREX) katıldı.

10. Solarex Uluslararası Konferansı, İstanbul’da Wow Airport Hotels’de gerçekleştirilirken, konferansın 90 dakikalık oturumunda TREPAŞ’ı temsilen Piyasa İşlemleri Uzmanı Yaprak Yoruç konuşmacı olarak katıldı. Güneş Santrallerinin mevzuatları hakkında sunumların yapıldığı oturumda, Yoruç tarafından “Lisanssız Elektrik Enerjisi Üreten GES’ler” hakkında sunum yapılarak, Trakya bölgesinde görevli tedarik şirketi olarak bir santralin faturalaşma süreçlerinden bahsedildi.

Oturuma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Hacı Hasan Atuğ, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına Umut Sencer Turna da katıldı.