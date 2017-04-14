Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 18:43

TREPAŞ, 10. Solarex uluslararası konferansı’na katıldı

Trakya Elektrik Perakende Satış A.

TREPAŞ, 10. Solarex uluslararası konferansı’na katıldı

14 Nisan 2017 18:43

Ş. (TREPAŞ), bu yıl 10.’su düzenlenen Güneş Enerjisi & Teknoloji Fuarı’na (SOLAREX) katıldı.


10. Solarex Uluslararası Konferansı, İstanbul’da Wow Airport Hotels’de gerçekleştirilirken, konferansın 90 dakikalık oturumunda TREPAŞ’ı temsilen Piyasa İşlemleri Uzmanı Yaprak Yoruç konuşmacı olarak katıldı. Güneş Santrallerinin mevzuatları hakkında sunumların yapıldığı oturumda, Yoruç tarafından “Lisanssız Elektrik Enerjisi Üreten GES’ler” hakkında sunum yapılarak, Trakya bölgesinde görevli tedarik şirketi olarak bir santralin faturalaşma süreçlerinden bahsedildi.


Oturuma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Hacı Hasan Atuğ, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. adına Umut Sencer Turna da katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
17
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    18°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:35
  • Güneş :06:23
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:05
  • Akşam :19:57
  • Yatsı :21:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!