TÜB Frizbi Turnuvası

Trakya Üniversiteler Birliğine üye beş üniversite olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri arasında etkileşim, dostluk ve kaynaşmanın amaçlandığı sportif faaliyetlerin ikincisi olan frizbi turnuvası Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Hava muhalefeti dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nda feribotların çalışmaması, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ekiplerinin turnuvaya katılamamasına neden oldu. Ancak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi ekipleri sergiledikleri başarılı performansla bu üzücü durumun mücadelelere gölge düşürmesine engel oldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. İlker Özmutlu'nun selamlama konuşması ile başlayan turnuvada ilk önce NKÜ BESYO öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında bir gösteri maçı yaptı. NKÜ takımlarının Edirne ve Kırklareli ekipleri ile yaptıkları karşılaşmalar sonunda ise dostluk kazandı.

Frizbi maçlarının hakemsiz oluşu ve oyuncuların oyun disiplinini kendilerinin sağlamak zorunda olmaları, oyuncuların birbirlerine güvenmelerine vesile olarak, “takım oyunu” kavramını pekiştirdiği mücadeleler seyirciler tarafından büyük ilgi gördü.

Turnuva sonunda NKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Özmutlu ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Öz tarafından takımlara kupaları ve günün anlamına istinaden NKÜ öğrencilerinin hazırladığı hat ve ebru sanatına ait eserler takdim edildi.

Kupa töreninin ardından Trakya Üniversitesi ekibi, yeni bir spor branşı olan Korfbol'u izleyenlere tanıttı.

TÜB sportif faaliyetleri, 27 Kasım 2018'de Kırklareli'de gerçekleştirilecek bisiklet etkinliği ile devam edecek.